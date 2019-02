Pelo menos 50 mortos após consumo de álcool adulterado na Índia

Lusa23 Fev, 2019, 08:00 | Mundo

De acordo com um responsável da polícia local, Julie Sonowal, as vítimas eram, na sua maioria, trabalhadores de uma plantação de chá dos distritos de Golaghat e Jorhat, no estado de Assam, no nordeste do país.

Após o consumo de licores com metano, produto químico que ataca o sistema nervoso central, vários trabalhadores ficaram inconscientes e foram hospitalizados na quinta-feira.

Um dia depois, o número de mortos já havia ascendido aos 50, segundo o mesmo oficial. Há também várias feridos.

O caso acontece duas semanas depois de mais de cem pessoas morreram, também no norte da Índia, devido ao consumo adulterado de álcool. Foram detidas, então, cerca de 300 pessoas.

A ingestão de álcool ilegal e adulterado na Índia acontece geralmente em zonas rurais ou em áreas pobres das cidades devido ao baixo preço.

