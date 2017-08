Pelo menos 56 mortos em inundações no sudeste asiático

Lusa 07 Ago, 2017, 09:20 | Mundo

Equipas de socorro vietnamitas estão a tentar localizar 15 desaparecidos, tendo advertido as populações para o risco de deslizamento de terras no país, onde os prejuízos do desastre natural foram estimados pelas autoridades em 940 milhões de dong (35 milhões de euros).

Na Tailândia, dez províncias continuam afetadas pela subida das águas ocorrida na sequência de um forte temporal que atingiu a zona durante o mês passado.

As autoridades tailandesas disseram que 1,8 milhões de pessoas foram afetadas em 44 províncias, mas não facultaram estimativas dos prejuízos causados pelas inundações.

No Laos, duas pessoas morreram no sábado, também devido à subida repentina dos rios, na sequência do forte temporal que se abateu sobre a região do norte do país no fim de semana.