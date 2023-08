Pelo menos 65 mortos em chuvas torrenciais na Índia

– destruindo pontes, estradas, edifícios, linhas elétricas e arrastando veículos -De acordo com os especialistas, as inundações e deslizamentos de terras muitas vezes mortais e destrutivos têm aumentado em todo o país devido às alterações climáticas, avança a agência France Presse.

Himachal Pradesh, o Estado mais afetado pelo mau tempo

Pelo menos 52 pessoas morreram desde domingo, no Himachal Pradesh, declarou o primeiro-ministro do Estado, Sukhvinder Singh Sukhu.

Ainda segundo a AFP,Singh Sukhu pediu à população do Estado para que permanecesse em casa e afastada dos rios. As escolas continuam fechadas., disse Aditya Negi, presidente do comité distrital de gestão de catástrofes, em declarações à AFP.

Os governantes do país já reagiram demonstrando apoio e solidariedade às vítimas. Enquanto a presidente da Índia, Droupadi Murmu, disse estar “magoada com a perda de vidas nos acidentes causados pelas fortes chuvas”.





“mais profundas condolências” e prometeu que as autoridades locais e nacionais e locais “trabalhariam em conjunto”.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi expressou as suas

Uttarakhand, outra região devastada No Estado de Uttarakhand, pelo menos 13 pessoas morreram desde sexta-feira devido ao mau tempo, segundo as autoridades locais.

De acordo com a France Pressena cidade turística de peregrinação Rishikesh.A índia e outros países do sul da Ásia têm sido fortemente afetados pelas chuvas de monção, que representam, por si só, cerca de 80 por cento da precipitação anual na região.