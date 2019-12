Pelo menos cinco mortos em ataque de radicais islâmicos em hotel na Somália

"As forças de segurança puseram fim ao ataque terrorista no hotel SYL depois de resgatarem mais de 80 pessoas", de acordo com um relatório da polícia.

"O número de mortes confirmadas é de cinco, incluindo dois membros das forças de segurança e três civis", acrescentou.

O relatório indicou ainda que o ataque causou 11 feridos ligeiros e que pelo menos cinco membros da Al-Shabab foram mortos.

O ataque começou pelas 19:00 (16:00 em Lisboa) e, de acordo com várias testemunhas, os atacantes vestiam uniformes da polícia, o que permitiu que se aproximassem do hotel sem levantar suspeitas.