Pelo menos cinco mortos em confronto entre polícia e mineiros na Birmânia

Lusa20 Out, 2017, 08:18 | Mundo

A violência aconteceu quando a polícia impediu cerca de 50 pessoas, armadas com facas, de aceder a uma zona pertencente a uma empresa mineira perto de Hpakant, no estado de Kachin, no norte do país, a região mais rica em jade.

Uma hora depois, "cerca de 600 pessoas voltaram e atacaram a polícia", afirmou o jornal Global New Light of Myanmar.

"Os polícias, atacados por todos os lados, abriram fogo para repelir os atacantes", disse o jornal oficial. Pelo menos cinco polícias ficaram feridos, acrescentou.

Milhares de trabalhadores birmaneses pobres acorrem ao norte da Birmânia para tentar encontrar pedaços de jade negligenciados pelas retroescavadoras das grandes empresas, uma atividade não controlada pelas autoridades e à qual as empresas fecham habitualmente os olhos.

O secretário da organização não-governamental local Kachin Network Development Foundation, Dashi Naw Lawn, disse que, de acordo com informações recolhidas junto dos mineiros, registaram-se dez mortos entre os manifestantes, indicou a agência noticiosa France Presse (AFP).

Em 2014, a Birmânia vendeu para o mercado mundial perto de 27,5 mil milhões de euros em jade, dez vezes o número oficial, segundo um relatório publicado em outubro de 2015 pela organização não-governamental Global Witness.

Este número representa quase metade do Produto Interno Bruto do país, um dos mais pobres do Sudeste Asiático.