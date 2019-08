Pelo menos dez mortos e 30 feridos em aluimento de terras em Myanmar

Lusa10 Ago, 2019, 08:20 | Mundo

De acordo com o jornal Global New Light of Myanmar indicou que alguns residentes foram dados como desaparecidos na localidade de Paung, onde as equipas de socorro iniciaram os trabalhos de limpeza da lama e detritos.

O responsável máximo do estado Mon, Aye Zan, visitou já o local do acidente e o campo de abrigo para onde foram levados os residentes para ficarem a salvo das inundações que se seguiram às chuvas torrenciais.

O gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) afirmou que as inundações obrigaram à retirada de mais de sete mil pessoas no estado Mon, esta semana.

Além do aluimento de terras em Paung, as águas arrastaram casas e uma escola em outras localidades, bloquearam estradas e deixaram várias aldeias submersas.

Só esta semana, perto de 12 mil habitantes foram forçados a sair das suas casas, o que eleva o número total de pessoas em centros de abrigo em Myanmar a mais de 38 mil, adiantou a ONU.