Pelo menos dez mortos em ataques no sudeste da Nigéria

De acordo com as autoridades, houve vários ataques no sudeste da Nigéria, entre os quais um assalto a uma esquadra de polícia em Obosi, no estado de Anambra, do qual resultaram duas vítimas mortais entre os agentes da autoridade, disse o porta-voz da polícia estadual, Ikenga Tochukwu, que acrescentou que os atacantes conseguiram fugir e estão a ser procurados.

No estado vizinho de Imo, as forças de segurança conseguiram repelir um ataque à esquadra de Orlu, tendo matado oito atacantes.

Noutro incidente, desta feita no estado de Abia, os estudantes e os passageiros que viajavam num autocarro foram raptados por homens armadas na quarta-feira, na estrada que liga Abia ao estado vizinho de Imo, não tendo sido divulgado o número de pessoas raptadas.

Dois estudantes conseguiram escapar, mas os outros ainda estão detidos, disse uma fonte oficial das autoridades, explicando que os estudantes foram levados para uma floresta.

A parte sudeste da Nigéria assistiu nas últimas semanas a uma série de ataques às forças de segurança, que as autoridades atribuem aos membros do Povo Indígena de Biafra (IPOB), um grupo separatista que faz campanha pela independência da região.