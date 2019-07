Pelo menos dez pessoas morreram na Nigéria após explosão de um camião

Lusa02 Jul, 2019, 13:31 | Mundo

De acordo com a agência France-Presse (AFP), o camião-cisterna sofreu um acidente na tarde de segunda-feira ao longo de uma estrada na vila de Ahumbe, no estado central de Benue (centro-leste da Nigéria). Os moradores locais então correram para recuperar o combustível do camião, mas este incendiou-se e explodiu.

"Tirámos pelo menos dez corpos dos escombros e mais de 50 pessoas ficaram feridas", disse o comandante da Comissão Federal de Segurança Rodoviária, em Benue, Aliyu Baba, em declarações à AFP.

A mesma fonte disse recear que "devido à dimensão do desastre" possam ser descobertas "mais vítimas".

A polícia local recusou-se a confirmar o número de mortos. De acordo com uma testemunha, Paul Otukpa, uma viatura de 14 lugares foi destruída pela explosão.

Incidentes desse tipo são comuns na Nigéria. Em julho de 2012, pelo menos 104 pessoas morreram e 50 ficaram feridas ao tentar roubar o combustível de um caminhão-cisterna depois de um acidente em Rivers State, no sul do país.