Partilhar o artigo Pelo menos dois mortos e quase 500 mil retirados devido a chuvas torrenciais no Japão Imprimir o artigo Pelo menos dois mortos e quase 500 mil retirados devido a chuvas torrenciais no Japão Enviar por email o artigo Pelo menos dois mortos e quase 500 mil retirados devido a chuvas torrenciais no Japão Aumentar a fonte do artigo Pelo menos dois mortos e quase 500 mil retirados devido a chuvas torrenciais no Japão Diminuir a fonte do artigo Pelo menos dois mortos e quase 500 mil retirados devido a chuvas torrenciais no Japão Ouvir o artigo Pelo menos dois mortos e quase 500 mil retirados devido a chuvas torrenciais no Japão

Tópicos:

Fukuoka, Meteorológica,