Pelo menos dois mortos e vários feridos em tiroteio no centro de Telavive

Os motivos do tiroteio ainda não são conhecidos, mas ocorreu em pleno aumento de tensões no seguimento de uma série de ataques de agressores palestinianos que mataram 11 pessoas pouco antes do mês do Ramadão, que começou no passado fim de semana.

Imagens em direto do canal de televisão israelita Kan mostraram a polícia a invadir a zona onde ocorreu o tiroteio e a apontar as armas para o topo de um edifício, além do que pareceu ser uma explosão.

O tiroteio ocorreu na Rua Dizengoff, uma artéria central e ponto de encontro popular naquela cidade, que já foi palco de vários ataques mortais ao longo dos últimos anos.

A rua estava lotada, no início do fim de semana israelita, que começa no final de quinta-feira, e a polícia pediu para que a área seja evitada.