Pelo menos dois mortos em colapso de mina de ouro no Zimbabué

De acordo com o responsável da proteção civil do distrito de Kwekwe, no centro do país, Fortune Mupungu, citado pelo diário estatal The Herald, uma equipa de resgate retirou dois corpos da mina Globe and Phoenix, que colapsou na noite de quarta-feira.

As operações de resgate dos mineiros presos dentro da mina ainda não foram iniciadas, refere o The Herald.

A mesma publicação refere que o colapso ocorreu após a entrada dos mineiros na mina.

As atividades de exploração na mina de ouro Globe and Phoenix foram suspensas em 2007, após uma diretiva da Agência de Gestão Ambiental do Zimbabué.

Em fevereiro do ano passado, pelo menos 24 mineiros ilegais morreram, após terem ficado presos pelas inundações que afetaram os túneis das minas de ouro de Silver Moon e de Cricket, no centro norte do Zimbabué.

Os problemas económicos no Zimbabué e a alta taxa de desemprego empurram cerca de 1,5 milhões de pessoas para minas ilegais, que segundo a imprensa local extraíram mais da metade das 30 toneladas de ouro que o país produz por ano.