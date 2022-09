Pelo menos nove mil pessoas voltaram a Mocímboa da Praia

"Todas as aldeias já têm populações", explicou João Saraiva, secretário permanente do distrito de Mocímboa da Praia, citado hoje pela Rádio Moçambique.

Mocímboa da Praia foi o distrito em que grupos armados protagonizaram o seu primeiro ataque no dia 05 de outubro de 2017, tendo a sua vila sede sido, por muito tempo, descrita como a "base" dos rebeldes.

Após mais de um ano nas "mãos" de rebeldes, a localidade foi saqueada e quase todas as infraestruturas públicas e privadas foram destruídas, bem como os sistemas de energia, água, comunicações e hospitais.

Uma ofensiva militar das forças governamentais em 2021, com o apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, permitiu a recuperação da região, estando em curso várias iniciativas para reconstrução de infraestruturas.

Para o secretário permanente do distrito, a melhoria das condições de segurança nos últimos meses tem devolvido alguma tranquilidade às populações, que também têm estado a colaborar com as autoridades.

"As populações estão a colaborar com o Governo. Eles estão a fazer denúncias e estão também a entregar às autoridades alguns engenhos explosivos que eles encontram nas suas residências", acrescentou João Saraiva.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por violência armada, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano por forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas levando a uma nova onda de ataques noutras áreas, mais perto de Pemba, capital provincial, e na província de Nampula.

Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.