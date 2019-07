Pelo menos nove mortos e 16 feridos em acidente de viação nas Filipinas

Lusa19 Jul, 2019, 07:22 | Mundo

O investigador policial Nelson Saquibal disse que 16 pessoas, incluindo o motorista, foram transportadas para um hospital após o acidente na cidade de Boljoon, na província de Cebu.

Os estudantes de duas escolas estavam a caminho de um festival cultural, de saúde e desporto que se realiza no centro da cidade.

Saquibal adiantou que alguns dos estudantes ficaram presos debaixo do camião, enquanto outros foram projetados com o impacto.

Acidentes de viação mortais são comuns nas Filipinas por causa do desrespeito das leis de trânsito, do estado dos veículos e sinais inadequados de segurança no trânsito, especialmente nas zonas mais rurais.