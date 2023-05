Pelo menos nove mortos e 25 feridos em avalancha no norte do Paquistão

Segundo o subinspetor-geral da polícia local, Tuafil Mir, as equipas de salvamento estão a enfrentar grandes dificuldades para chegar ao local, que fica numa zona remota e com um terreno íngreme.

Por outro lado, um porta-voz das autoridades de turismo confirmou à agência de notícias alemã DPA que a avalancha surpreendeu um grupo de 34 pessoas, composto por pastores e as suas famílias.

Um alto funcionário do governo de Gilgit Baltistan, Khalid Jursjid Jan, lamentou a morte dos civis e pediu aos organismos de emergência que trabalhem rapidamente nas operações de resgate, segundo o jornal local Dawn.

Da mesma forma, a autoridade regional apelou ao ministério do Interior paquistanês e à autoridade de gestão de desastres de Gilgit Baltistan para que investiguem as causas do acidente.