Pelo menos nove pessoas soterradas em desmoronamento de prédio em Xangai

Lusa16 Mai, 2019, 10:01 | Mundo

O incidente ocorreu num bairro do distrito de Changning, no centro da "capital" económica do país asiático.

Uma equipa de cerca de 60 pessoas está a participar nas operações de resgate, indicou a televisão estatal chinesa CCTV, que não referiu o número de feridos.

Ao início da tarde (manhã em Lisboa), 11 das cerca de 20 pessoas desaparecidas haviam já sido retiradas dos escombros.

Em 2010, um incêndio em Xangai destruiu um prédio de 28 andares, causando pelo menos 58 mortos.

As autoridades chinesas atribuíram o incêndio às faíscas provocadas por um soldador durante os trabalhos de recuperação do edifício.