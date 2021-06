Pelo menos oito combatentes do regime sírio mortos em ataque israelita

"Pelo menos cinco soldados do exército e três combatentes aliados que são membros da Defesa Nacional foram mortos em Homs" nos ataques efetuados pouco antes da meia-noite de terça-feira em várias áreas, incluindo os subúrbios de Homs, disse o diretor da OSDH, Rami Abdel Rahmane, à agência noticiosa France-Press (AFP).

"Todos os oito combatentes são sírios", afirmou Abdel Rahmane, indicando a existência de "vários feridos".

Os ataques visaram "posições militares da força aérea a leste da aldeia de Khirbet al-Tin na periferia de Homs", de acordo com a OSDH. E também visaram "um depósito de armas que se crê pertencer ao Hezbollah libanês" na mesma área, acrescentou.

A agência síria oficial, Sana, noticiou uma "agressão israelita" na Síria, seguida de retaliação por parte da defesa aérea síria.

Os aviões israelitas chegaram do "espaço aéreo libanês", indicou a Sana, que inicialmente tinha noticiado "explosões em Damasco".

A agência não comunicou quaisquer baixas.

O exército israelita, que raramente reclama responsabilidade pelos seus ataques na Síria, disse à AFP que não comenta "informações vindas do estrangeiro".

Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel levou a cabo centenas de ataques em território sírio, visando as posições do regime, mas também as das forças iranianas e do movimento xiita libanês Hezbollah, grandes aliados do Governo sírio.