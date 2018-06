Pelo menos oito mortos em atentado contra reunião religiosa em Cabul

RTP04 Jun, 2018, 11:05 / atualizado em 04 Jun, 2018, 11:06 | Mundo

O encontro tinha como objetivo denunciar os conflitos armados em curso no Afeganistão. Antes do atentado, o conselho tinha declarado que “os ataques suicidas são considerados ‘haram’: proibidos de acordo com as leis islâmicas”.





A explosão aconteceu no final do encontro, quando os clérigos estavam já a abandonar o local.





O conselho de Ulemas, inclui imãs, professores e autoridades religiosas e legislativas de todo o país e que se reuniram hoje na capital.







O conselho tinha feito um apelo às forças governamentais afegãs e aos talibãs para terminarem com combates no sentido de alcançarem um cessar-fogo.





Os Ulemas tinham feito também um pedido para o início de negociações entre as forças em confronto.





Ghafor Aziz, chefe do 5.º Distrito da Polícia de Cabul, disse que a explosão atingiu o acesso principal das instalações do Conselho de Ulemas Afegão, um centro religioso na capital do Afeganistão.O ataque não foi, até agora, reivindicado. Os Talibã já vieram negar qualquer envolvimento no ataque.Uma série de ataques bombistas em Cabul mataram dezenas de pessoas nos últimos meses. Em abril, duas explosões na cidade mataram pelo menos 26 pessoas, incluindo nove jornalistas que acorreram ao local na sequência da primeira explosão. Uma semana antes, 60 pessoas morreram num ataque suicida num centro de registo de eleitores.