Pelo menos oito mortos em inundações no leste da Austrália

O anterior balanço apontava para quatro mortos.

O leste da Austrália tem sido alvo de fortes chuvas há quase uma semana, que inundaram edifícios inteiros e estradas, arrastando viaturas.

As autoridades do estado de Queensland aconselharam os residentes da capital, Brisbane, a permanecerem em casa, no momento em que a tempestade se desloca hoje para sul, onde muitas áreas residenciais estão localizadas.

Mais de 1.400 casas em Brisbane estão em risco de inundação.

A polícia continua à procura de um homem de 70 anos, que caiu ao rio Brisbane na sexta-feira.

Após vários anos de seca e incêndios florestais potenciados pelas alterações climáticas, o leste da Austrália está a viver um verão extraordinariamente húmido devido a um fenómeno causado por uma anomalia térmica nas águas superficiais equatoriais do Oceano Pacífico.