Pelo menos oito reclusos mortos após motim numa prisão do Equador

Na sua conta na rede social Twitter, o Serviço de Atenção às Pessoas Privadas de Liberdade (SNAI indicou que, segundo dados da Polícia Nacional, "até o momento ocorreram oito mortes de presidiários, após um motim na Prisão Número 2 de Esmeraldas.

A mesma fonte precisou que foi possível "controlar o incidente", graças à intervenção das unidades especiais da Polícia e do pessoal da marinha equatoriana.

Vários meios de comunicação social noticiaram que o motim teve origem uma luta entre reclusos rivais pelo controlo da prisão, enquanto outros falam de uma tentativa de fuga.

Em agosto, o presidente equatoriano, Lenín Moreno, declarou estado de exceção no sistema prisional do país, por existir o que classificou de "caos" provocado por "máfias" no interior das prisões.

A decisão foi tomada após episódios violentos ocorridos nas prisões, devido à sua sobrelotação.

Na origem do estado de emergência, estiveram também lutas, confrontos armados entre grupos criminosos e até assassinatos de suspeitos envolvidos em redes de corrupção na aquisição de medicamentos de combate à covid-19.

Nesse mesmo mês, a Polícia informou que investigava o assassinato de um israelita detido na prisão de Guayaquil por um caso de suposta venda irregular de produtos médicos, que envolveu Jacobo Bucaram, filho do ex-presidente Abdalá Bucaram.

Também em agosto, pelo menos nove reclusos morreram, dos quais dois incinerados, seis polícias ficaram feridos e outros 20 reclusos sofreram ferimentos após uma luta de grupos na prisão de Guayaquil.

Em 2019, outros acontecimentos semelhantes obrigaram o Governo a declarar outro estado de exceção no sistema prisional, aplicando várias medidas com o objetivo de reduzir a sobrelotação e combater a violência no interior dos estabelecimentos prisionais.