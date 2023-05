Pelo menos quatro mortos em ataque com arma de fogo na capital das Honduras

O homicídio múltiplo ocorreu no bairro de La Joya, em Tegucigalpa, onde os autores do ataque chegaram e dispararam contra as vítimas sem dizer uma palavra, de acordo com um relatório preliminar das autoridades.

Duas das vítimas, que não foram identificadas, morreram no local, as outras duas no Hospital Escuela em Tegucigalpa.

Até ao momento, a polícia hondurenha não tem pistas sobre as causas do crime múltiplo. Este ano, meia centena de pessoas morreu em pelo menos uma dúzia de crimes múltiplos, de acordo com números oficiais.

As autoridades hondurenhas atribuem a violência criminosa em parte ao crime organizado, ao tráfico de drogas e aos gangues, conhecidos como "maras".

Os bandos "MS" (Mara Salvatrucha) e "Barrio-18" são os mais temíveis e ambos lutam pelo controlo de territórios em várias cidades.

As Honduras estão entre os países com maior índice de violência do mundo, com uma média de dez a 15 homicídios diários, segundo organizações de direitos humanos.