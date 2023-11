Pelo menos quatro mortos em dois acidentes aéreos na Austrália

Por volta das 07:15 horas de hoje (20:15 de sábado em Lisboa), o piloto de um avião ligeiro morreu quando o aparelho se despenhou numa propriedade privada perto de Nagambie, cerca de 150 quilómetros a norte de Melbourne, sul da Austrália.

Um homem de 70 anos que seguia no mesmo avião ficou ferido, mas encontra-se estável.

A ABC noticiou ainda a morte de três elementos de uma equipa aérea de bombeiros, que morreu após a queda de um avião pouco depois das 14:30 horas de sábado (04:30 em Lisboa), no noroeste do estado de Queensland, perto de Cloncurry, no norte australiano.

A polícia chegou ao local por volta das 17:00 horas (06:00 em Lisboa), sendo que as autoridades disseram tratar-se de um terreno de acesso difícil.