Pelo menos quatro mortos em inundações no leste da Austrália

As fortes chuvas dos últimos dias sobrecarregaram rios e inundaram várias cidades australianas, incluindo partes de Brisbane, capital do estado de Queensland.

O coordenador de desastres de Queensland, Steve Gollschewski, pediu à população que esteja preparada para uma possível retirada e que siga as instruções das autoridades, durante uma conferência de imprensa com a governadora do estado, Annastacia Palaszczuk.

"Neste momento, todas as bacias do sudeste de Queensland estão inundadas", disse Palaszczuk, depois de emitir 11 alertas de emergência na região nas últimas 24 horas, num dos piores desastres naturais em décadas, em Queensland.

A última vítima mortal foi um voluntário do serviço de emergência, arrastado pelas correntes quando participava num resgate, disseram as autoridades.