Pelo menos quatro mortos na Venezuela devido a chuvas fortes

Lusa 22 Ago, 2017, 07:10 | Mundo

As vítimas mortais são três homens e uma mulher, que tomavam banho no município de Girardot, no estado de Aragua, no litoral do país, indicou Nestor Reverol.

As "continuadas precipitações registadas na zona provocaram também um deslizamento de terra que afetou dois automóveis e um autocarro", disse o ministro ao canal de televisão VTV.

Os serviços de socorro iniciaram os trabalhos de busca e as autoridades foram obrigadas a cortar a estrada até à estância turística de Choroní devido às fortes chuvas na região.