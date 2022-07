Pelo menos quatro mortos nas manifestações contra a junta da Guiné-Conacri

De acordo com a Frente Nacional de Defesa da Constituição (FNDC), foram contabilizados ainda cinco feridos graves, escreveu o `site` de notícias do país africano Guinee 360.

A FDNC, que denunciou "a utilização pelas forças de defesa e de segurança de contra-manifestantes civis na repressão e saque de bens", expressou ainda as condolências às famílias das vítimas mortais, dos detidos e feridos.

"A FNDC expressa apoio e solidariedade a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, a todas as pessoas presas ou feridas ou que perderam bens durante esta repressão sangrenta", lê-se num comunicado da organização.

Este grupo da oposição condenou os atos das autoridades que considera serem "graves violações dos Direitos Humanos".

Na semana passada, o FNDC anunciou a convocação de manifestações pacíficas contra a "recusa sistemática" das autoridades militares em iniciaram um diálogo para tratar da transição governamental.

A Guiné-Conacri é dirigida pela junta militar do coronel Mamadi Doumbouya desde 05 de setembro de 2021, quando membros do Grupo das Forças Especiais do exército encenaram um golpe e derrubaram o então Presidente Alpha Condé, que governava o país desde 2010, depois de concorrer em outubro de 2020 a um controverso terceiro mandato, não permitido pela Constituição guineense.

O coronel argumentou que o golpe pretendia criar as condições para o Estado de direito.

O Conselho Nacional de Transição (CNT) - um parlamento provisório composto por 81 membros de partidos políticos, grupos da sociedade civil, sindicatos, empregadores e forças de segurança, entre outros - anunciou uma transição de 36 meses no dia 11 de maio.

Este prazo foi contudo rejeitado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e pela oposição guineense que, em 01 de julho, pediu a esta organização regional que interviesse no diálogo entre a classe política, a sociedade civil e a junta militar, a fim de regressar à ordem constitucional.

Na quinta-feira, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, também presidente em exercício da CEDEAO, anunciou que a junta militar na Guiné-Conacri se comprometeu a reduzir de 36 para 24 meses o período de transição.

Embaló fez o anúncio numa declaração conjunta que fazia com o homólogo francês, Emmanuel Macron, que realizou uma visita de cerca de 12 horas à Guiné-Bissau, no âmbito de um périplo africano que o levou ao Benim e aos Camarões.

No entanto, o ministro da Administração Territorial e Descentralização da Guiné-Conacri negou tal acordo.

"Durante a visita da CEDEAO à Guiné-Conacri, as duas partes discutiram o conteúdo da transição e não a sua duração", disse Mory Conde, através de uma mensagem partilhada no final de quinta-feira na rede social Facebook.

"O Governo da Guiné-Conacri dissocia-se completamente desta questão da duração", acrescentou.

A Guiné-Conacri é um dos países mais pobres do mundo, mas tem um potencial mineiro, hídrico e agrícola significativo.

As suas reservas de bauxite - a matéria-prima para a produção de alumínio - estão entre as maiores do mundo.