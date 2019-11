Pelo menos quatro pessoas mortas numa das principais estradas de Cabo Delgado

Os dois confrontos aconteceram em distritos contíguos.

O ataque contra civis aconteceu pelas 16:00, entre as aldeias de Manilha e Mumu, no distrito de Mocímboa da Praia, na rota asfaltada que liga norte e sul de Cabo Delgado, disseram fontes locais à Lusa.

Homens armados dispararam sobre um camião e uma viatura que transportava passageiros de Mocímboa da Praia em direção a Mueda, que se despistou e foi incendiada.

Os relatos de quem sobreviveu apontam para, pelo menos, quatro mortes e vários feridos, mas outras fontes que perderam familiares no ataque indicam que o número de vítimas mortais ascende a 10.

O Ministério da Defesa de Moçambique, que diz desconhecer este ataque relatado por residentes, emitiu hoje um comunicado em que fala de uma ofensiva das forças de defesa e segurança contra esconderijos dos grupos armados.

A artilharia moçambicana disparou contra refúgios de membros daqueles grupos, na foz do rio Messalo, distrito de Muidumbe, a sul de Mocímboa da Praia.

"Durante a operação foram causadas baixas consideráveis aos insurgentes e muitos encontram-se em fuga", anunciou o Ministério da Defesa.

"As operações prosseguem e as forças de defesa e segurança continuam em prontidão combativa", concluiu.

A região de Cabo Delgado é afetada desde outubro de 2017 por ataques armados levados a cabo por grupos criados em mesquitas da região e que eclodiram em Mocímboa da Praia.

Como consequência já terão morrido, pelo menos, 250 pessoas, quase todas em aldeias isoladas e durante confrontos no mato, mas a violência tem-se estendido a viaturas na principal estrada asfaltada da região.

Desde junho que o grupo `jihadista` Estado Islâmico tem reivindicado alguns dos ataques, mas autoridades e analistas ouvidos pela Lusa têm considerado pouco credível que haja um envolvimento genuíno do grupo terrorista que vá além de algum contacto com elementos no terreno.