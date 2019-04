Pelo menos seis feridos na Síria em ataque aéreo israelita

Lusa13 Abr, 2019, 08:12 | Mundo

"Por volta das 02:30 (00:30 em Lisboa) aviões de guerra israelitas realizaram um ataque aéreo visando uma das nossas posições militares na cidade de Misyaf", disse uma fonte militar citada pela agência Sana.

"As nossas bases antiaéreas interceptaram alguns dos projéteis inimigos", que foram disparados através do espaço aéreo do vizinho Líbano, acrescentou a mesma fonte.