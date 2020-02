Pelo menos seis mortos em ataque suicida no Afeganistão

"Como resultado do ataque de hoje (...) seis pessoas, incluindo quatro membros das forças de segurança e dois civis, foram mortos e 12 ficaram feridas, incluindo cinco civis", disse a vice-porta-voz do Ministério da Justiça e do Interior do Afeganistão, Marwa Amini.

O número de vítimas ainda pode aumentar, acrescentou Amini.

Um homem-bomba detonou os explosivos que carregava por volta das 07:05 (02:35 em Lisboa), na área de Charah-e-Qambar, perto da academia militar de Marhall Fahim.

Até ao momento, o ataque ainda não foi reivindicado.

No sábado, dois militares norte-americanos morreram e seis ficaram feridos num ataque com metralhadora perpetrado, por um soldado afegão, no leste do Afeganistão, anunciaram as forças armadas dos Estados Unidos.