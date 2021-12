Pelo menos seis mortos em operação antiterrorista indiana em Caxemira

"Seis terroristas do grupo proibido JeM foram mortos em dois encontros separados", na região sul de Caxemira, disse o departamento da polícia local, na conta oficial na rede social Twitter.

As autoridades indianas disseram que dos quatro rebeldes identificados até agora, dois são de origem paquistanesa, e dois são locais.

O JeM, que procura a integração da Caxemira indiana no Paquistão e tem ligações com a rede terrorista Al-Qaida, reivindicou vários ataques na região, incluindo o de 14 de fevereiro do ano passado em Pulwama, no qual morreram 42 polícias indianos.

Este ataque desencadeou um bombardeamento indiano de um alegado campo do JeM, em território paquistanês, e uma resposta do Paquistão, que abateu caças e deteve um piloto indiano.

A crise provocou uma forte escalada da tensão entre os dois países, detentores de armas nucleares.

A Índia tem acusado repetidamente o Paquistão de permitir e apoiar o "terrorismo transfronteiriço" em ataques contra alvos indianos, bem como de alimentar protestos entre a população de Caxemira.

Caxemira é a única região de maioria muçulmana da Índia, localizada nos Himalaias, e sobre a qual o Paquistão reclama a soberania, desde a divisão do subcontinente em 1947 e a independência do Reino Unido.

Estas tensões aumentaram em agosto de 2019, quando Nova Deli revogou o estatuto semiautónomo da Caxemira indiana, dividindo o estado em dois territórios controlados diretamente pelo governo central.