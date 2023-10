Pelo menos sete mortos e 40 feridos em incêndio na Índia

O incêndio deflagrou hoje de madrugada num edifício localizado no bairro de Goregaon, em Bombaim, no estado de Maharashtra, mas as causas ainda não foram determinadas pelas autoridades.

Entre os mortos estão dois menores, segundo a rede de televisão indiana NDTV.

O ministro-chefe do estado indiano de Maharashtra, Eknath Shinde, classificou o incidente como "lamentável" e transmitiu as suas condolências às famílias das vítimas.

Shinde anunciou ainda o pagamento de uma indemnização aos atingidos pelo incêndio, noticiou o jornal The Times of India.

O `número dois` de Shinde, Devendra Fadnavis, expressou a sua "dor" pela "perda de vidas".

"As minhas mais profundas condolências às famílias que perderam os entes queridos e uma rápida recuperação aos feridos", declarou Fadnavis, na rede social X (antigo Twitter).