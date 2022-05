Pelo menos sete mortos e oito feridos em acidente com autocarro no sul do Brasil

O acidente ocorreu numa estrada no município de Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná e a cerca de 600 quilómetros da capital regional, Curitiba, quando um autocarro da Secretaria de Saúde da cidade de Pato Bragado, transportando entre 15 e 20 pessoas, caiu de um precipício.

Conforme explicou um porta-voz do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu), sete pessoas morreram no local, incluindo o condutor do veículo, e pelo menos outras oito pessoas ficaram feridas com diferentes graus de gravidade.

Várias equipas de resgate, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Civil e Rodoviária estavam hoje de manhã a trabalhar no local para socorrer as vítimas, enquanto um helicóptero do Consórcio de Saúde foi mobilizado para apoiar a transferência dos feridos para os centros de saúde.

De acordo com o Consamu, as causas do acidente estão a ser investigadas, mas informações preliminares sugerem que o motorista do autocarro perdeu o controlo num ponto com pouca visibilidade da estrada e caiu do penhasco, localizado numa área de difícil acesso.

Por sua vez, a Polícia Rodoviária informou estar a investigar se um segundo veículo estaria envolvido no acidente, pois há fortes indícios de que um camião poderia ter colidido lateralmente com o autocarro e saído do local sem prestar socorro.