Pelo menos sete mortos em incêndio em Nova Deli

As forças de segurança de Nova Deli disseram na rede social Twitter que "15 unidades dos bombeiros foram mobilizadas juntamente com pessoal da polícia para trabalhos de salvamento e evacuação", e indicaram estarem agora a trabalhar no "fornecimento de comida e abrigo às pessoas deslocadas".

Incêndios, deslizamentos de terras e outros acidentes semelhantes são comuns na Índia, frequentemente devido ao mau estado das infraestruturas e à falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais.

De acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, foram comunicados 13.099 incêndios na Índia em 2018 em edifícios governamentais, escolas, residências e outros locais, que resultaram na morte de 12.748 pessoas e em 777 feridos.