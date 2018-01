Pelo menos sete mortos em manifestação nacionalista na Birmânia

Lusa17 Jan, 2018, 07:53 | Mundo

"As forças de segurança pediram à multidão para dispersar na terça-feira à noite e dispararam tiros para o ar com balas de borracha. Não surtiu efeito. Então a polícia disparou balas verdadeiras para advetir e dispersar as pessoas", disse Myo Soe, porta-voz da polícia birmanesa.

"Sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas em Mrauk U", acrescentou. Vinte polícias ficaram feridos quando os manifestantes atiraram pedras contra as forças de segurança, disse.

Esta manhã, a calma tinha regressado aquela localidade, depois de na terça-feira as autoridades terem proibido uma manifestação de nacionalistas, numa comemoração do antigo reino Rakhine budista, o que desencadeou a fúria da multidão.

Mrauk U situa-se no estado de Rakhine, no oeste da Birmânia, região sob forte tensão desde o verão passado, quando uma campanha de repressão do exército birmanês obrigou mais de 650 mil membros da minoria muçulmanan rohingya a fugir para o Bangladesh.

Esta manifestação de violência numa zona, onde vivem principalmente budistas, aconteceu algumas horas depois da assinatura de um acordo sobre o repatriamento dos rohingyas entre o Bangladesh e a Birmânia.

Sob pressão da comunidade internacional, o Governo birmanês prometeu repatriar os refugiados que façam prova de anterior residência na Birmânia.