Pelo menos sete mortos em queda de teto em escola na Tailândia

O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira, quando, no meio de uma tempestade, um grupo de pessoas procurou abrigo no campo desportivo da escola Wat Nern Por, na província de Phichit, no norte do país, a cerca de 300 quilómetros da capital, Banguecoque.

Os ventos fortes arrancaram a cobertura e provocaram o colapso da estrutura metálica, deixando pessoas presas, de acordo com fotografias publicadas na rede social Facebook pelo Departamento Regional de Prevenção de Catástrofes.

As equipas de emergência iniciaram uma operação para retirar as vítimas, que foram transferidas para hospitais da região, onde pelo menos quatro feridos morreram.

O departamento de meteorologia da Tailândia já emitiu um aviso de chuva e ventos fortes para esta semana, altura em que tem início a época das chuvas.