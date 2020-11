Pelo menos três mortos após inundações na ilha da Sardenha

Os serviços de emergência dizem que há pessoas que estão desaparecidas. A chuva intensa provocou deixou estradas inundadas e cobertas de lama.



Há carros que foram arrastados pela força da água.



As autoridades esperam que no domingo à noite volte a chover com muita intensidade e já decretaram um alerta vermelho.