Pelo menos três mortos devido à chuva no leste e centro de Cuba

A chuva, que começou na quinta-feira e abrandou esta segunda-feira, mas as operações de socorro prosseguem em várias províncias do leste da ilha (Holguin, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba e Las Tunas), bem como na província de Sancti Spiritus, no centro do país.

Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto numa barragem e a morte de um outro indivíduo, de 67, estava a ser investigada, indicou, em comunicado, a defesa civil de Camaguey.

Em Granma, quase 7.500 pessoas foram retiradas de casa, enquanto na província de Las Tunas ficaram destruídos cerca de 700 hectares de cultura.

Na sexta-feira, as autoridades de Granma anunciaram, na sexta-feira, que um homem de 60 anos morreu afogado.

"Vamos recuperar, ninguém será esquecido", prometeu o Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, no domingo.

A chuva danificou pontes, estradas e sistemas de esgotos, tendo sido cancelados os comboios que partiam de Havana para leste.