Pelo menos três mortos em desabamento de dois prédios na Índia

Lusa18 Jul, 2018, 07:35 | Mundo

De acordo com o chefe dos bombeiros, Arun Kumar Singh, pelo menos 12 trabalhadores encontravam-se no interior do prédio, que estava em construção na cidade de Noida, quando este ruiu.

"Não está ainda claro qual o prédio que desabou primeiro" e que provocou a queda do outro, afirmaram as autoridades.

As equipas de resgate retiraram três pessoas sem vida, mas o número de mortos poderá aumentar, afirmou uma fonte policial à agência de notícias Press Trust of India.

Os desabamentos e os incêndios em edifícios são frequentes na Índia, geralmente devido ao estado precário das infraestruturas e à falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no setor da construção.

Entre os meses de junho e setembro esta situação agudiza-se devido às chuvas fortes que habitualmente se verificam nesta altura do ano.

No dia 31 de agosto, um prédio desabou, em Bombaim, no oeste da Índia, na sequência de chuvas torrenciais, provocando 33 mortos.

O mais recente caso aconteceu no dia 01 de abril, onde dez pessoas morreram e duas ficaram feridas no desabamento de um prédio degradado, na cidade de Indore, no centro da Índia, depois de um carro chocar contra um pilar do edifício.