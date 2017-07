Pelo menos três mortos em incêndio em prédio de habitação em Honolulu (EUA)

Lusa 15 Jul, 2017, 08:22 | Mundo

O incêndio nos apartamentos Marco Polo, nos arredores de Waikiki, começou no 26.º andar e espalhou-se pelo menos par ao 27.º e para várias frações, segundo o porta-voz dos bombeiros de Honolulu, David Jenkins, alertando que o número de mortos pode aumentar.

Os bombeiros indicam que receberam informação de pessoas presas nas suas casas, no edifício em chamas.

O prédio tem 568 apartamentos e quatro espaços comerciais, distribuídos por 31 andares. Os paramédicos assistiram vários feridos e pelo menos duas pessoas foram enviadas para o hospital.

Troy Yasuda, que mora num prédio do outro lado da rua, ofereceu água às pessoas retiradas do edifício. "Estavam a sufocar com o fumo", descreveu, dizendo que a polícia usou megafones para ordenar às pessoas que deixassem as suas casas.

Aaron Dengler, morador do quarto andar, disse que cerca de duas horas depois do incêndio começar as chamas pareciam maiores e capazes de chegar ao 28.º andar. "As pessoas estão a ficar nervosas. É preocupante", comentou.