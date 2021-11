Pelo menos três pessoas morrem em ataque com `drone` na Síria

"Três mortos por um drone turco que atacou hoje um carro no bairro de Al Hilaliya, em Qamishli", disse o diretor de comunicação das Unidades de Proteção do Povo (YPG), Siyamend Ali, no Twitter.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) explicou num comunicado que o alvo da ação era um conselheiro das Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança liderada por curdos, cujo principal membro são as YPG, e um aliado chave de uma coligação internacional numa luta contra o grupo `jihadista` Estado Islâmico (EI), liderada pelos Estados Unidos.

No entanto, o alvo não se encontrava na viatura e no seu lugar foram mortos três dos seus familiares, de acordo com o OSDH, sediado no Reino Unido e com uma ampla rede de colaboradores no terreno, que não confirmou a informação de que a "explosão" foi provocada por um bombardeamento de `drones`, ou se foram utilizados outros meios.

As YPG detalharam numa nota que as vítimas são uma "figura social" que participou em várias "revoluções" pela independência curda e os seus netos.

Grande parte do nordeste da Síria, incluindo Qamishli, está sob o controlo de uma autoproclamada autoridade autónoma curda onde algumas áreas permanecem nas mãos de tropas leais ao Presidente sírio, Bashar al-Assad.

O bairro de Al Hilaliya é controlado por sírios curdos.

Ancara considera as YPG um grupo terrorista, devido a alegadas ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a guerrilha curda da Turquia.