Pelo menos três pessoas morrem em explosão em Cabul

De acordo com o porta-voz do chefe da polícia de Cabul nomeado pelos talibãs, Khalid Zadran, a explosão aconteceu num restaurante no bairro de Dehmazang, na zona oeste da cidade.

Uma equipa policial deslocou-se ao local para descobrir as causas do rebentamento, acrescentou.

As autoridades não disseram se a explosão resultou de um acidente ou de um ataque.

Moradores e trabalhadores da área disseram que o restaurante era popular entre pessoas de baixos rendimentos e pobres, porque servia refeições baratas.

Um dos mortos na explosão foi um adolescente que trabalhava numa loja de fotografia na área.

O Estado Islâmico -- Província de Khorasan (EI-K) aumentou os ataques a mesquitas e a minorias em todo o país desde que os talibãs tomaram o poder em agosto de 2021.

O EI-K, que surgiu no leste do país em 2014, é visto como o maior desafio de segurança enfrentado pelos novos governantes talibãs.

A após a tomada de posse há um ano, os talibãs lançaram uma vasta repressão ao EI-K.