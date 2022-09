Pelo menos um morto e dois feridos em tiroteio na capital da Tailândia

Um suspeito foi detido, acrescentou o porta-voz Kissana Phathanacharoen.

De acordo com os meios de comunicação social locais, trata-se de um militar.

O incidente ocorreu no interior de um local para formação do exército real tailandês, num bairro da capital onde existem vários edifícios do exército.

Em fevereiro de 2020, 29 pessoas morreram num tiroteio perpetrado por um soldado, num centro comercial de Nakhon Ratchasima (nordeste).

O ataque foi causado por uma discussão entre um oficial subalterno, o atacante, e um superior sobre uma dívida relacionada com a venda de uma propriedade, de acordo com as autoridade.