Pelo menos um morto e oito feridos em explosão perto da embaixada dos EUA em Cabul

Lusa 29 Ago, 2017

"De momento, há um morto e oito feridos foram hospitalizados", disse o porta-voz do Ministério da Saúde afegão Waheed Majroh à agência noticiosa francesa AFP.

A explosão ocorreu pelas 10:00 (06:30 em Lisboa), em frente a um banco, onde o pessoal da segurança devia ir levantar os salários antes do Aid al-Adha, a grande festa muçulmana do sacrifício, afirmou um funcionário daquele Ministério.

A explosão tem lugar dias depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado uma nova estratégia para o Afeganistão, que inclui o envio de mais tropas.

Numa declaração ao país na segunda-feira passada, Donald Trump inverteu a posição que assumira até agora, favorável a uma saída rápida das tropas norte-americanas daquele conflito, e defendeu o empenho dos Estados Unidos no Afeganistão, afirmando que as tropas norte-americanas têm de "combater para ganhar".

O Presidente não avançou quantos mais militares prevê enviar para o Afeganistão, provavelmente a questão importante para a opinião pública norte-americana sobre o plano para aquele país.

No entanto, pouco depois do anúncio, fontes da administração norte-americana indicaram à agência noticiosa Associated Press (AP) que o plano do Presidente dos Estados Unidos para acabar com o impasse e eliminar a ameaça extremista no Afeganistão pode envolver o envio de mais 3.900 soldados.

Em maio, um atentado perpetrado com um camião armadilhado atingiu o bairro diplomático de Cabul, fazendo cerca de 150 mortos e 400 feridos, a maioria civis.