Pelos menos 31 mortos na sequência de sismo na Turquia

O anterior balanço apontava para 20 mortos.

O número de pessoas feridas nas províncias de Elazig e Malatya também é de 1.607, disse a agência governamental para situações de desastre (AFAD).

As equipas de resgate prosseguem as operações de salvamento e busca com a esperança de encontrarem sobreviventes presos nos escombros.

Quase 80 edifícios desabaram em Elazig e Malatya, e 645 casas ficaram severamente danificadas.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já anunciou que "todas as medidas necessárias" serão tomadas para ajudar as áreas atingidas pelo terremoto.

Centros desportivos, escolas e bibliotecas foram abertos para acomodar pessoas que fugiram das suas casas após o terremoto.