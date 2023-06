Pelos menos seis mortos em ataques russos a Odessa e Donetsk

As forças russas lançaram quatro mísseis de cruzeiro na cidade de Odessa, adiantou o comando sul das Forças Armadas da Ucrânia, acrescentando que foram ainda intercetados outros dois mísseis russos.

, detalharam as autoridades.Em consequência deste ataque a Odessa,

No contexto destes novos ataques, o chefe de gabinete da Presidência da Ucrânia denunciou os bombardeamentos russos e apelou à comunidade internacional que intensifique as sanções a Moscovo e aliados., afirmou Andriy Yermak, citado peloNum outro ataque na região de Donetsk, também durante a madrugada desta quarta-feira, as forças russas mataram três civis, informou o governador Pavlo Kyrylenko no Facebook., acrescentou na publicação.

"Devem ser tomadas precauções constantes"



Moscovo intensificou os ataques noturnos às cidades ucranianas nas últimas semanas, numa altura em que Kiev lançou uma vasta contraofensiva para tentar recuperar os territórios ocupados pelas forças russas.

Em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no centro da Ucrânia, pelo menos 11 pessoas foram mortas em bombardeamentos na madrugada de terça-feira - ataque já condenado pelas Nações Unidas.





O porta-voz de António Guterres, Stephane Dujarric, sublinhou, em conferência de imprensa, que o direito humanitário internacional deve ser respeitado e afirmou que "devem ser tomadas precauções constantes para evitar mais danos aos civis e às infraestruturas civis".



Odessa foi bombardeada várias vezes desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. A 10 de junho, três pessoas morreram nos arredores da cidade num incêndio provocado pela queda de destroços de(veículos aéreos não tripulados) destruídos pela defesa antiaérea ucraniana.

c/ agências