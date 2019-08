Pelos menos três mortos e 34 desparecidos em incêndio de `ferry` na Indonésia

Lusa24 Ago, 2019, 12:55 | Mundo

O `ferry` transportava 277 pessoas do porto de Tanjung Perak, em Surabaya, Java Oriental, quando se incendiou na quinta-feira, disse o chefe da agência local de busca e salvamento, Budi Prasetyo.

Cerca de 240 pessoas foram resgatadas por embarcações que se encontravam nas proximidades.

Um responsável do porto, Syahrul Nugroho, disse que o incêndio ocorreu cerca de 11 horas após o `ferry` partir de Surabaya para a cidade de Balikpapan, na província de Kalimantan Oriental. A causa do incêndio é ainda desconhecida.

Acidentes com ferries são comuns na Indonésia, o maior arquipélago do mundo com mais de 17.000 ilhas. Muitos acidentes são atribuídos à fraca regulamentação.

O manifesto do `ferry` dá conta do registo de apenas 111 passageiros, para além dos 44 tripulantes, acrescentou Prasetyo.