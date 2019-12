Penafiel. Explosão faz mais um morto em fábrica de pirotecnia

O jovem de 24 anos estava a trabalhar num dos paióis da fábrica de pirotecnia quando se deu a explosão. O homem era natural de Celorico de Basto e era funcionário nesta fábrica há vários anos.



As causas que levaram à explosão ainda estão por apurar.



Esta é a terceira morte em circunstâncias idênticas nesta fábrica em Rio de Moinhos, Penafiel. Em 2014, uma explosão fez uma vítima mortal e em 2015 um homem de 56 anos também perdeu a vida.



Há ainda registos de, pelo menos, dois acidentes com feridos graves, em 2011 e 2014.



As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias do acidente. A RTP tentou sem sucesso contactar algum responsável da empresa.