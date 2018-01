Pence diz que embaixada dos EUA abre em 2019 em sessão marcada por protestos

Lusa22 Jan, 2018, 14:22 | Mundo

No seu discurso aos deputados israelitas, Mike Pence disse que a decisão do Presidente Donald Trump de transferir a embaixada de Telavive para Jerusalém acontecerá em 2019, antes do inicialmente previsto.

Em dezembro, Trump justificou a decisão de mudar a embaixada por considerar que Jerusalém é a capital de facto de Israel, um anúncio que provocou contestação da comunidade internacional e, sobretudo, da Palestina e do restante mundo árabe.

A estimativa inicial para concluir a transferência da embaixada indicava um período de três a quatro anos.

Pence disse que a administração vai avançar com o plano nas próximas semanas, pelo que o processo estará concluído no ano que vem.

A presença de Pence no parlamento israelita, conhecido por Knesset, em Jerusalém, ficou marcada pela expulsão de vários legisladores árabes, que apuparam o vice-Presidente dos Estados Unidos no início do seu discurso.

O principal partido árabe no Knesset tinha alertado anteriormente que iria boicotar a sessão.

Ayman Odeh, líder da Lista Árabe Conjunta, considerou que o seu partido tem o "direito democrático" de boicotar o discurso do responsável norte-americano.

No Twitter, Odeh tinha dito que o partido não iria fornecer um "cenário silencioso" a um homem que apelidou de "perigoso racista".

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que o boicote era uma vergonha.

Tanto o primeiro-ministro israelita como outros deputados aplaudiram Pence de pé.

O Knesset, estrutura habituada a visitas de alto nível como a de Pence, aumentou hoje as medidas de segurança, impedindo os deputados de se aproximarem de Pence.