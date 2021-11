Peng Shuai. Pequim divulga imagens de tenista que denunciou violação

A China divulgou imagens de Peng Shuai, a tenista que está incontactável, há várias semanas, depois de ter denunciado que foi alvo de violação por um antigo vice-primeiro-ministro do país. No vídeo, a tenista aparece a jantar num restaurante de Pequim com o treinador e amigos.