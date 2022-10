Penny Mordaunt é a primeira candidata à sucessão de Liz Truss

A dirigente do Partido Conservador Penelope Mordaunt anunciou no Twitter que vai candidatar-se ao cargo de direcção partidária de Liz Truss e, portanto, ao cargo de primeira-ministra que esta desempenhava. Mas as vozes favoráveis à antecipação das eleições poderão prevalecer sobre esta aposta em mais uma escolha interna dos Tories.