Pentágono admite reforçar tropas no Médio Oriente mas nega números concretos

À saída de uma reunião com senadores sobre o Irão, em Washington, Shanahan negou, contudo, números avançados esta quarta-feira na imprensa.







A agência Reuters referiu que o Pentágono estava a estudar uma proposta de envio de cinco mil tropas, enquanto outros media duplicavam esse número.







Estimativas ainda assim longe das 120 mil referidas em notícias publicadas a 14 de maio, em pleno agravamento da tensão entre Washington e o regime iraniano dos ayatolas.

Trump conciliador

Irão promete resistência

A informação de meados de maio foi desmentida oficialmente. Esta quinta-feira, ao lado do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo,"O que estamos a estudar é isto: há algo que possamos fazer para reforçar a força de proteção no Médio Oriente?", afirmou o secretario da Defesa designado. "Pode implicar o envio de tropas adicionais", admitiu, esclarecendo de imediato as informações veiculadas pelos"Levantei-me esta manhã e li que íamos enviar 10 mil tropas para o Médio Oriente e depois li mais recentemente que eram cinco mil.", referiu. E deixou uma promessa aos repórteres: "mal existam alterações, daremos notícias".O Presidente Donald Trump, por seu lado, opinou em conferência de imprensa há poucas horas, queOs Estados Unidos já enviaram para a região um grupo de porta-aviões, explicando a colocação dos vasos de guerra na área e o envio de bombardeiros e de mísseis Patriot, como sendo um meio dissuasor de quaisquer atividades perigosas por parte daqueles grupos.Domingo, a queda de uma granada de morteiro na zona verde de Bagdade, perto da zona da Embaixada norte-americana, foi atribuída a uma milícia iraquiana financiada pelo Irão.Numinflamado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, deixou ato contínuo uma ameaça a Teerão. "Mais tarde, o Presidente norte-americano adotou um tom mais conciliatório e admitiu estar disponível para o diálogo com Teerão. Esta quinta-feira, quase desautorizou Patrick Shanahan.Já o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, garantiu esta quinta-feira queCitado pela agência de notícias iraniana IRNA, Rouhani deixou um apelo. "".Os Estados Unidos sob Trump denunciaram o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano assinado anos antes por Barack Obama. Têm exigido que Teerão abandone os seus programas nuclear e de mísseis balísticos.Devido ao recente aumento de tensão, Washington retirou na semana passada do Iraque o seu pessoal não essencial dos serviços diplomáticos, estratégia copiada dias depois pela multinacional norte-americana do petróleo, Exxon Mobil., no final da sua visita a Pequim,"., citado pela agência iraniana de notícias IRNA e deixando no ar uma ameaça de retaliação em caso de ataque.O Irão tem-se referido às movimentações norte-americanas como "guerra psicológica" e "jogo político".