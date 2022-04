Pentágono confiante que Ucrânia pode vencer a guerra

“Claro que podem ganhar.”, afirmou o porta-voz do Pentágono, John Kirby na rede social Twitter.

O porta-voz do Pentágono recordou o que as forças ucranianas conseguiram até agora, “Putin não alcançou nenhum dos seus objetivos estratégicos na Ucrânia. Não conquistou Kiev e não derribou o Governo. Só tomou o controlo de um pequeno número de centros populacionais”.



Mr Putin has achieved exactly zero of his objectives inside Ukraine. He didn’t take Kyiv. He didn’t topple the government. He didn’t remove Ukraine as a nation state. pic.twitter.com/0TpVlrkhps